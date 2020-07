Mafia Definitive Edition è stato rinviato: ecco la nuova data e un gameplay teaser

2K Games e Hangar 13 hanno appena annunciato che la data d'uscita di Mafia: Definitive Edition è stata posticipata. Inizialmente previsto per il 28 agosto 2020, il remake del primo capitolo della serie criminale è ora atteso per il 25 settembre 2020.

Il rinvio, sia apprende nel comunicato stampa di Hangar 13, si è reso necessario a causa del rallentamento dello sviluppo provocato dall'emergenza Coronavirus. "Fin dall'inizio, questo è stato per noi un progetto guidato dalla passione, nel quale i nostri sviluppatori hanno contribuito a creare un'esperienza aggiornata degna di quel classico senza tempo che tutti conosciamo. Apprezziamo la vostra pazienza, stiamo lavorando per rendere Mafia: Definitive Edition il meglio che possa essere per tutti i nostri fan in tutto il mondo".

Gli sviluppatori di Mafia: Definitive Edition sfrutteranno il tempo aggiuntivo per rifinire al meglio il prodotto e assicurarsi che possa arrivare sul mercato rispettando le alte aspettative dei videogiocatori. Per lasciarli a bocca asciutta, inoltre, hanno annunciato che condivideranno un nuovo video gameplay di Mafia Definitive Edition il prossimo 22 luglio. Nell'attesa, è possibile guardare il breve teaser di 15 secondi allegato in fondo a questa notizia.