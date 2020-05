Mafia Definitive Edition e Scarlet Nexus, novità all'evento Summer of Gaming

Avete dato una occhiata al programma della Summer of Gaming 2020 diffuso ieri da IGN? Se la risposta è sì, avrete certamente notato l'imminente arrivo di novità su Mafia Definitive Edition di 2K Games e Scarlet Nexus di Bandai Namco.

In entrambi i casi gli appuntamenti sono previsti per il 15 giugno (gli orari non sono stati resi noti, per l'occasione la testa mostrerà in esclusiva mondiale il debut gameplay di Mafia Definitive Edition con tanto di intervista a Haden Blackman, Presidente e CCO dello studio Hangar 13. Lo stesso giorno ci sarà spazio anche per Scarlet Nexus con un trailer esclusivo e una intervista sul gameplay al Game Director Kenji Anabuki.

Mafia Definitive Edition è atteso per il 28 agosto su PC, PS4 e Xbox One come parte della Mafia Trilogy mentre Scarlet Nexus è atteso su PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e PC Windows. Non ci resta che attendere l'appuntamento in questione per saperne di più sui due giochi citati, Mafia Definitive Edition, lo ricordiamo, sarà un remake del gioco uscito nel 2002 e non una semplice remaster, mentre Scarlet Nexus è una IP completamente nuova sviluppata e pubblicata in-house da Bandai Namco.