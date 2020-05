Mafia Definitive Edition: lo scrittore del kolossal originario non è coinvolto

Attraverso il suo profilo Twitter ufficiale, lo scrittore e direttore del primo capitolo della serie di Mafia, Daniel Vavra, sembra osservare con fredda indifferenza all'annuncio di Mafia Trilogy e della Definitive Edition del "suo" kolossal a mondo aperto.

Ricollegandosi alla notizia dell'arrivo su PC e console di Mafia Trilogy e del remake o remaster di Mafia, l'attuale boss degli studi Warhorse (artefici dell'ottimo GDR Kingdom Come Deliverance) si affaccia sui social per chiarire che "dato che continuate a chiedermelo, no, non ci sto lavorando. Non mi aspetto molto da quel progetto. Nessuno mi ha detto nulla al riguardo, non ne so proprio nulla e nessuno mi ha pagato per farlo. Il mio coinvolgimento è zero. Ho solo scritto e diretto l'originale".

Lo stesso Vavra, in un secondo momento, ha poi voluto rispondere direttamente a un fan che gli chiedeva che cosa ne pensava dei capitoli successivi della serie di Mafia, e in particolar modo di Mafia 2. La risposta di Vavra è stata quantomai piccata: "Prova a rigiocare i livelli di Mafia 2 per due volte di seguito. Il 90% delle volte, tutto è uguale. Nel primo, invece, ogni sparatoria era diversa e richiedeva un approccio non lineare. Si poteva persino giocare a nascondino coi nemici in scenari come l'aeroporto. Naturalmente, tutto era generato in momenti della storia che erano scriptati, ma poi questi agivano in modo indipendente e autonomo dalla storia".