Mafia Definitive Edition: svelate le modifiche apportate a gunplay e difficoltà

Sembra proprio che Hangar 13 non si sia limitata a dare solo qualche ritocco grafico a Mafia Definitive Edition, remake del vecchio titolo 2K, ma che abbia anche apportato diverse modifiche al gameplay, così da migliorarlo e permettere a chiunque di divertirsi.

Il sistema di combattimento, ad esempio, è stato completamente rivisitato ed è ora molto simile a quello visto in Mafia 3, con tanto di supporto alle coperture. Sembra però che gli sviluppatori non vogliano semplificare troppo il gioco e hanno confermato che il livello di sfida sarà alto anche a difficoltà normale. Se però non amate i titoli troppo difficili non demordete, dal momento che nel titolo saranno presenti numerose opzioni slegate dalla semplice selezione della difficoltà (un po' come visto nel recente The Last of Us Parte 2) e che permettono di modificare vari parametri del gioco tra i quali troviamo anche la Polizia. Al giocatore sarà infatti data l'opportunità di ridurre l'aggressività dei poliziotti e la loro presenza in giro per la mappa, così da giocare liberamente senza dover costantemente fare attenzione al proprio stile di guida e a non avere comportamenti scorretti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 28 agosto 2020 nelle versioni PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Avete già visto il trailer di Mafia Definitive Edition mostrato qualche giorno fa al PC Gaming Show?