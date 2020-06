Mafia Definitive Edition, dalla trama al gameplay: tutte le novità sul remake

L'annuncio di Mafia Trilogy ha portato con sé la conferma dell'approdo sul mercato di Mafia: Definitive Edition, remake del primo capitolo della saga, che vede protagonista Thomas Angelo.

Ignaro taxista, quest'ultimo resta coinvolto nelle macchinazioni e negli intrighi intessuti dalla criminalità organizzata degli USA degli Anni Trenta. A più di quindici anni di distanza, i giocatori potranno riviverne l'epopea malavitosa grazie alla realizzazione del rifacimento del primo Mafia, che promette di condurre al cuore di una Lost Heaven completamente rimessa a nuovo.

Dopo aver presentato il primo story trailer di Mafia Definitive Edition in occasione del PC Gaming Show 2020, il team di Hangar 13 ha condiviso con il pubblico un'ampia gamma di nuovi dettagli sulla produzione e sull'approccio seguito dalla software house per modernizzare l'avventura di Thomas Angelo. Haden Blackman, Creative Director del remake, ha in particolar modo affrontato diverse tematiche nel corso di una recente intervista, spaziando tra aggiunte alla componente narrativa, revisione grafica e modifiche apportate al gameplay e alla difficoltà di Mafia.



Per riassumere tutte le novità, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato: potete trovarlo direttamente in apertura a questa news, oppure sul Canale YouTube di Everyeye. Ricordandovi che Mafia Definitive Edition sarà pubblicato il prossimo 28 agosto, vi auguriamo una buona visione!