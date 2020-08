Mafia Definitive Edition: il suo successo determinerà il futuro della serie, per Hangar 13

In una recente intervista concessa a SegmentNext, gli autori di Hangar 13 hanno candidamente ammesso che il futuro della serie di Mafia sarà determinato dall'accoglienza riservata alla Definitive Edition del primo, immortale capitolo.

Consapevole delle enormi aspettative nutrite dagli appassionati che attendono Mafia Definitive Edition, i rappresentanti della software house statunitense hanno aperto una finestra sul futuro di questa iconica saga specificando che "ci auguriamo davvero che i fan apprezzino la nostra Definitive Edition. Se tutto funzionerà bene, potremmo essere in grado di incanalare la nostra energia verso un nuovo capitolo".

Nel rimarcare il concetto, i portavoce del team di Hangar 13 confermano di essere al lavoro su un nuovo progetto e spiegano che "sappiamo che il nostro team sarebbe davvero entusiasta di realizzare un altro gioco di Mafia, qualora se ne presentasse l'opportunità. Nel frattempo, stiamo lavorando a un altro progetto. Non possiamo ancora svelarvi nulla al riguardo, ma vi basta dire che ne siamo davvero entusiasti".

L'uscita del remake current-gen dell'epopea di Tommy Angelo è prevista per la seconda metà di settembre su PC, PS4 e Xbox One. Sapevate che Mafia Definitive Edition avrà anche la Difficoltà Classica? In attesa di saperne di più sul futuro di questa serie, vi rimandiamo al nostro speciale sul primo gameplay di Mafia Definitive Edition a cura di Gabriele Carollo.