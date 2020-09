Mafia Definitive Edition: la versione PC sarà protetta da Denuvo

Nel corso della serata è arrivato a sorpresa un aggiornamento della pagina Steam ufficiale di Mafia Definitive Edition, sulla quale è stato segnalato che il gioco vanterà la presenza di Denuvo come sistema di protezione.

La notizia ha stupito molti giocatori, dal momento che fino a qualche ora fa non vi era alcun indizio sullo store Valve della possibile presenza del tanto chiacchierato anti-tamper e il recente WWE 2K Battlegrounds non gode di una protezione di questo tipo, sebbene sia stato pubblicato dal medesimo publisher. Per chi non lo sapesse, a causa della presenza di Denuvo il numero massimo di attivazioni consentite nell'arco di ventiquattro ore per il gioco è di cinque.

Vi invitiamo inoltre a non scoraggiarvi nel caso in cui foste preoccupati per le prestazioni della versione PC del gioco, dal momento che anche un titolo come Death Stranding implementa questo sistema di protezione e, nonostante tutto, è considerato un porting quasi perfetto e senza alcun problema in termini di fluidità sulla quasi totalità dei PC.

In attesa di scoprire come girerà la versione PC del gioco, in arrivo il prossimo 25 settembre 2020, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un'anteprima di Mafia Definitive Edition a cura di Giuseppe Arace, il quale ha avuto modo di provare una lunga demo.