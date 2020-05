Mafia Definitive Edition: in video tutti i dettagli sul remake del gioco 2K

Come avrete ormai letto sulle nostre pagine, 2K Games ha confermato che Mafia: Definitive Edition sarà un remake dell'avventura con protagonista Tommy Angelo. In attesa che il team di sviluppo diffonda nuovi dettagli sul gioco, facciamo il punto della situazione in un nuovo video.

Sebbene non siano ancora stati mostrati dei filmati di gameplay di questo rifacimento, sono diverse le informazioni diffuse dal publisher nel corso delle ultime ore, come il supporto al 4K e all'HDR e la possibilità di far cambiare abito al protagonista. Abbiamo quindi deciso di raccogliere tutte le info al momento note su questo attesissimo remake in un unico video.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che Mafia: Definitive Edition arriverà il prossimo 28 agosto 2020 sulle seguenti piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam). Acquistando Mafia Trilogy o prenotando il gioco sui vari store digitali avrete inoltre accesso al contenuto aggiuntivo Chicago Outfit, contenente la limousine Smith V12, una mimetica dorata per la pistola e un abito per Tommy in versione "Don".

Sapevate che la Definitive Edition di Mafia 2 e 3 è già disponibile su PS4, Xbox One e PC? I possessori della versione originale dei giochi possono inoltre scaricare gratis la remastered.