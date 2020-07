Mafia Definitive Edition: l'ultimo video gameplay analizzato da Digital Foundry

A distanza di qualche giorno dalla pubblicazione di un nuovo filmato di gameplay di Mafia Definitive Edition, il video è finito sotto l'attenta lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ne ha evidenziato pregi e difetti.

Nel video in questione, della durata di circa 10 minuti, gli esperti del canale YouTube hanno analizzato il rifacimento del titolo 2K mettendolo a più riprese a confronto con l'originale, mostrando quanto sia migliorata la nuova versione rispetto a quanto visto ormai 10 anni fa. Il comparto tecnico è stato sensibilmente migliorato dal nuovo team di sviluppo, ovvero Hangar 13, che ha anche eseguito una serie di sessioni di motion capture per dare vita ad animazioni più realistiche e fluide sia nel semplice movimento del protagonista che nei filmati. Digital Foundry ha anche elogiato il sistema di illuminazione implementato dagli sviluppatori, il quale però resta ancorato all'attuale generazione dal momento che non c'è traccia del supporto al Ray Tracing.

Per quello che riguarda invece il gameplay e l'interfaccia, è evidente che gli sviluppatori abbiano voluto rendere il titolo molto simile al loro ultimo progetto, ovvero Mafia 3, con il protagonista che è ora in grado di entrare in copertura dietro un qualsiasi riparo per evitare i colpi nemici.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 25 settembre 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One e potrà essere scaricato gratuitamente dai possessori della nuova Mafia Trilogy, dal momento che si tratta di uno dei titoli inclusi nel pacchetto.