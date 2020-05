Mafia, Il Padrino dei videogiochi? Riscopriamo il gangster game, aspettando Mafia Trilogy

Il primo teaser trailer di Mafia Trilogy pubblicato da 2K ha scatenato l'entusiasmo dei fan della saga, ansiosi di poter tornare a immergersi nelle atmosfere dei gangster game.

Al momento, è stato possibile dare uno sguardo ad alcune prime immagini di Mafia Trilogy, ma ulteriori e più dettagliate informazioni relative al progetto dovrebbero giungere nel corso della prossima settimana. In attesa di saperne dunque di più, la Redazione di Everyeye ha scelto di compiere un viaggio a ritroso nel tempo, per riscoprire il capostipite della saga.

Il nostro Gabriele Carollo, nel quadro di My Generation, rubrica interamente dedicata alla riscoperta dei grandi classici videoludici del passato, si è dunque immerso nelle atmosfere del primo Mafia. Quali sono i pregi che hanno reso l'opera addirittura degna di essere definite come "Il Padrino del mondo dei videiogiochi"? Per rispondere a questo quesito e ripercorrerne le origini e le meccaniche, abbiamo confezionato un video interamente dedicato al primo Mafia. Come ormai da tradizione, potete visionarlo direttamente in apertura a questa news oppure, qualora lo preferiate, spostarvi sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



Siete felici del ritorno della saga nel formato di Mafia Trilogy? Avete già giocato questi gangster game o vi apprestate ad esplorarli per la prima volta?