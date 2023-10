Mafia dal peggiore al migliore: la classifica della serie aspettando Mafia 4

La serie di Mafia gode di numerosi estimatori in tutto il mondo. Iniziata nel 2002 su PC con l'iconico capostipite, il franchse oggi in mano a 2K è andato avanti tra seguiti e remake che hanno provato a renderlo sempre più popolare tra le masse.

Sappiamo che Hangar 13 sta sviluppando Mafia 4, ma il nuovo gioco della serie sembra ancora molto lontano dal suo debutto sul mercato. In attesa di novità concrete possiamo intanto scoprire qual è l'episodio più bello e quale invece il meno riuscito attraverso la classifica della serie Mafia:

4 - Mafia III

Ambientato negli anni '60, Mafia III ci mette nei panni del veterano del Vietnam Lincoln Clay, tornato a casa a New Bordeaux con lo scopo di rifarsi una vita per finire coinvolto nella criminalità organizzata della città. Rispetto ai predecessori il terzo capitolo punta in maniera ancora più forte sull'open world, tuttavia non riesce a convincere del tutto a causa delle sbavature ludiche e strutturali che lo penalizzano. Le medie su Metacritic parlano chiaro: 68 su PS4 e 67 su Xbox One, scendendo fino a 62 con l'edizione PC.

3 - Mafia II

Atteso molto a lungo dagli appassionati del classic originale, Mafia II diventa realtà nel 2010 e si dimostra un prodotto di buona qualità grazie ad una storia avvincente con protagonista Vito Scaletta e una struttura delle missioni piuttosto variegata. Tuttavia, la sensazione generale trasmessa dal secondo episodio è di non essere realmente riuscito ad evolvere il concept del gioco originale, non replicandone così lo stesso fascino. Buoni comunque i metascore: 74 su Xbox 360, 75 su PS3 e 77 su PC.

2 - Mafia Definitive Edition

Il remake dell'originale Mafia si dimostra un prodotto che rende onore all'opera originale, facendo rivivere al massimo della forma le vicende di Thomas "Tommy" Angelo e la sua scalata verso il vertice della mafia. Il taglio cinematografico più marcato rendono giustizia alla trama, nonostante alcune modifiche minori che non incontreranno i favori dei fan, mentre l'impostazione del gameplay modellata sullo stile degli episodi più recenti riescono a svecchiare il titolo del 2002 quanto basta per renderlo ancora adesso godibilissimo. Su Metacritic le versioni PC e Xbox One toccano dunque un decoroso 79, laddove PS4 si accontenta "solo" di 76. Non perdetevi inoltre la nostra recensione di Mafia Definitive Edition per scoprire ogni segreto della produzione 2K.

1 - Mafia

All'epoca della sua uscita originale, il primo Mafia si rivelò un piccolo, grande evento. Forte di un comparto narrativo appassionante con personaggi e dialoghi ottimamente caratterizzati, l'opera sviluppata dalla defunta Illusion Softworks ha conquistato i favori di critica e pubblico, rimasti colpiti anche dalla qualità delle sue missioni e dallo stimolante grado di sfida alla base del gioco. A colpire in positivo è anche il realismo generale del mondo di gioco, vivo e credibile come ben pochi altri giochi in circolazione all'epoca. Ancora oggi l'originale Mafia è l'esponente meglio valutato della serie, portandosi a casa un notevole 88 su Metacritic per l'edizione PC. I successivi porting per PS2 e Xbox, tuttavia, non furono altrettanto fortunati: complice un lavoro di conversione non proprio brillante, le medie raggiunte sulle console Sony e Microsoft non andranno oltre 65 e 66 rispettivamente.