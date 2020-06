Mafia Trilogy: il remake del primo Mafia comparabile a Resident Evil 2 Remake

Il mese di maggio ha visto l'annuncio, piuttosto a sorpresa, del ritorno del franchise di Mafia. Il team di sviluppo non ha confermato il futuro arrivo di un sequel, ma ha presentato al pubblico il primo trailer di Mafia Trilogy.

La raccolta punta ad offrire uno strumento tramite il quale recuperare i tre titoli della saga in un'unica soluzione. Mentre le Definitive Edition di Mafia 2 e Mafia 3 sono già disponibili, tuttavia, i giocatori desiderosi di (ri)vivere l'epopea di Tommy Angelo dovranno invece attendere sino al prossimo agosto per poter avere accesso a Mafia: Definitive Editon.



Secondo quanto riferito dal team di Hangar 13 nel corso di un'intervista concessa a PlayFront, il lavoro svolto per dare nuova forma al primo Mafia può essere paragonato a quanto visto con il remake di Resident Evil 2. "Hangar 13 ha creato un engine completamente nuovo per riportare in vita i leggendari gangster, come testimoniato dalle strade illuminate di riflessi e sommerse di pioggia, dalle auto d'epoca, e da dettagli dei personaggi incredibilmente curati. Mafia Remake - viene inoltre aggiunto - include anche testi aggiornati, cutscene in-engine completamente nuove e sequenze di gameplay aggiuntive che non erano presenti nel gioco originale".



Siete curiosi di vedere il titolo in azione?