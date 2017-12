Mafia Remastered: disponibile il modpack con texture HD e modalità widescreen

Il modder 'spartaque12' ha pubblicato un nuovo modpack per il primo capitolo di Mafia. Intitolato, il pacchetto include una serie di mod atte ad aggiornare il comparto tecnico del gioco, con tanto di supporto alla modalità widescreen.

Come potete vedere nel trailer riportato in cima alla notizia, Mafia Remastered introduce il supporto alla modalità widescreen, la possibilità di impostare la distanza della telecamera, una nuova interfaccia, miglioramenti agli shader dell'acqua, nuovi modelli poligonali per le armi, i brand originali delle auto d'epoca e nuove texture HD.

Se siete interessati, il modpack può essere scaricato a questo indirizzo. Con l'occasione vi ricordiamo che Mafia è tornato ad essere disponibile sua su Gog che su Steam.