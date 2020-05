Mafia Trilogy nelle splendide immagini della Definitive Edition del primo capitolo

A conferma delle anticipazioni offerte dal teaser trailer di Mafia Trilogy, sulle pagine del Microsoft Store sono apparse le immagini di Mafia Definitive Edition, il primo atto della collezione targata 2K Games in arrivo questa estate su PC, PS4 e Xbox One.

Il negozio digitale della casa di Redmond ci riporta nei ruggenti Anni Trenta per farci indossare i panni di Tommy Angelo, il tassista di Lost Heaven finito suo malgrado nella fitta ragnatela del crimine organizzato della fittizia metropoli dell'Illinois.

Gli scatti appena pubblicati ci permettono di sbirciare tra le pieghe del lavoro svolto da 2K Games per portare questa iconica avventura sulle piattaforme di questa generazione. Non sappiamo se le immagini in questione sono rappresentative del comparto grafico di Mafia Definitive Edition, ma la descrizione che accompagna la scheda del Microsoft Store spiega che il gioco sarà in grado di fornire agli appassionati vecchi e nuovi della serie di Mafia una "ricostruzione fedele, con storia e dinamiche di gioco ampliate e una colonna sonora originale".

Il portale di Microsoft fissa inoltre per il 28 agosto la data di lancio di Mafia Definitive Edition (presumibilmente in contemporanea su PC, Xbox One e PS4) e svela i relativi bonus digitali, ossia l'accesso all'abito e al taxi di Tommy nelle avventure da vivere nelle Definitive Edition di Mafia 2 e Mafia 3.