Mafia Trilogy è in offerta su Amazon al prezzo migliore dal lancio

Mafia: Trilogy, la trilogia che include le Definitive Edition di Mafia: The City of Lost Heaven, Mafia II e Mafia III, è in offerta su Amazon a soli 36 euro per PlayStation 4 e Xbox One, contro un prezzo di listino di 60,99 euro, si tratta del prezzo più basso che la raccolta abbia mai avuto dal giorno del lancio.

I titoli funzionano anche su Xbox Series X e PlayStation 5, grazie alla funzione "retrocompatibiltà" presente nelle console di nuova generazione. Per il primo capitolo è stato effettuato un remake completo del gioco originale, con grafica e dinamiche di gioco notevolmente migliorate, nuove funzionalità e oggetti di gioco collezionabili. Mafia II e Mafia III godono invece di una rimasterizzazione in HD, nuovo motion capture facciale e texture aggiornate.



I tre i giochi della serie sono completi di tutti i DLC usciti. Di seguito i link alle promozioni:

Se foste interessati solamente al remake del primo capitolo, su Amazon è possibile acquistare l'edizione fisica di Mafia Definitive Edition a soli 26 euro, sia in versione PlayStation 4 che in quella Xbox One, al posto di un prezzo di listino di 40,99 euro. Tutti i prodotti in offerta che vi abbiamo segnalato sono venduti e spediti da Amazon, godono quindi di garanzia totale per ogni tipo di inconveniente o malfunzionamento.