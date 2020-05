Mafia Trilogy: i possessori di Mafia 2 e 3 potranno scaricare gratis la Definitive Edition

A poche ore dal debutto sui principali store digitali della Mafia Trilogy, 2K Games ha annunciato che tutti i possessori delle versioni standard del secondo e del terzo capitolo potranno scaricare senza alcun costo aggiuntivo la nuova edizione.

Ciò significa che se siete in possesso di Mafia 2 su Steam o di Mafia 3 su PlayStation 4, Xbox One o PC sarà possibile per voi procedere al download della rispettiva Definitive Edition senza dover necessariamente procedere al loro acquisto. Ovviamente tale meccanismo non sarà valido in occasione dell'uscita di Mafia: Definitive Edition, dal momento che non si tratta di una semplice remaster ma di un vero e proprio remake del primo capitolo della serie, che vanterà numerose aggiunte e un comparto grafico aggiornato. Se siete utenti PlayStation, vi ricordiamo che è molto probabile che il terzo capitolo della serie sia già nella vostra libreria digitale, dal momento che Mafia 3 è stato regalato qualche mese fa a tutti gli abbonati al PlayStation Plus (agosto 2018).

Prima che scappiate a scaricare la riedizione dei due giochi, vi ricordiamo che Mafia: Definitive Edition sarà disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC a partire dal prossimo 28 agosto 2020.

Avete già visto il trailer della Mafia Trilogy con Tommy, Vito e Lincoln?