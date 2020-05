Mafia Trilogy: primo teaser, annuncio in arrivo la prossima settimana

Nei giorni scorsi i profili social di Mafia sono tornati a cinguettare dopo qualche anno di silenzio e questo aveva fatto subito pensare a novità in arrivo, esattamente come accaduto nel caso di Crytek con Crysis Remastered. Detto, fatto, 2K Games ha oggi pubblicato un teaser!

La compagnia ha pubblicato un video teaser di denominato Mafia Trilogy che raccoglie immagini tratte da Mafia, Mafia II e Mafia III, mostrando rapidamente i principali personaggi della trilogia e dando appuntamento al 19 maggio alle 18:00 (ora italiana) per ulteriori dettagli.

2K Games si appresta con ogni probabilità a pubblicare la trilogia di Mafia in versione rimasterizzata, il terzo episodio (il più recente) è stato lanciato nel 2016 su PC e console di attuale generazione e verrà dunque probabilmente riproposto in una versione Definitive Edition con migliorie tecniche e tutti i DLC, non una vera e propria remastered quindi.

Non ci resta che attendere il 19 maggio per l'annuncio vero e proprio per scoprire cosa ha in serbo 2K Games per i fan della serie. Mafia Trilogy è previsto per Xbox One, PlayStation 4 e PC Windows, eventuali altre piattaforme non sono state rese note.