Mafia Trilogy è già in vendita sul PlayStation Store australiano!

Dopo aver ammirato il teaser di annuncio di Mafia Trilogy, assistiamo all'apparizione a sorpresa della collezione della storica serie di 2K Games sulle pagine del PlayStation Store australiano.

La scheda disponibile sul PS Store australiano di PlayStation 4 conferma le indiscrezioni degli ultimi giorni e fissa per domani, martedì 19 maggio, l'arrivo di due dei videogiochi presenti nella trilogia di Mafia. Ad accompagnare la scheda troviamo anche delle immagini esplicative e la descrizione dei contenuti previsti per ciascuno dei giochi presenti nella collezione dell'avventura a mondo aperto ideata dallo scrittore Daniel Vavra (che non è coinvolto nel progetto e tiene basse le aspettative).

All'interno della Mafia Trilogy troveremo Mafia Definitive Edition (la cui uscita viene però fissata per il 28 agosto), Mafia 2 Definitive Edition e Mafia 3 Definitive Edition: i primi due titoli con protagonisti Tommy Angelo e Vito Scaletta saranno proposti con una grafica rimasterizzata, mentre per il terzo atto incentrato sull'epopea criminale di Lincoln Clay si tratterà di un'edizione "definitiva" che comprende tutti i contenuti aggiuntivi oltre a diverse migliorie e ottimizzazioni al gameplay. In calce alla notizia trovate gli scatti di Mafia Trilogy presenti sul PlayStation Store australiano.