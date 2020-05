Mafia Trilogy: i trailer di annuncio segnano il ritorno di Tommy, Vito e Lincoln

Tommy, Vito e Lincoln, gli antieroi della celebre saga a mondo aperto di 2K Games, ritentano la scalata al crimine organizzato con i video di annuncio di Mafia Trilogy che ne certificano l'arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One.

La nuova collezione firmata da 2K comprende le Definitive Edition dei tre capitoli di questa epopea action venata di elementi free roaming: il primo capitolo firmato da Daniel Vavra (che non è coinvolto nel progetto) e incentrato sulle gesta di Tommy Angelo promette di offrirci una grafica completamente ricostruita e, anche per questo, si farà attendere fino al 28 agosto per poter essere fruito dai possessori della Mafia Trilogy o tramite acquisto singolo. Oltre al comparto grafico, Mafia Definitive Edition vanterà anche una colonna sonora riorchestrata, delle animazioni nuove di zecca e un aggiornamento alle meccaniche di gameplay.

In compenso, già a partire da oggi, martedì 19 maggio, chi acquista la trilogia di Mafia può scaricare e Definitive Edition di Mafia 2 e Mafia 3. Nel caso dell'opera con protagonista Vito Scaletta, si tratterà di una versione rimasterizzata con texture e modelli poligonali maggiormente definiti, mentre per quanto riguarda l'avventura di Lincoln Clay avremo a disposizione tutti i contenuti aggiuntivi del periodo post-lancio e diverse migliorie e ottimizzazioni tra grafica, gameplay e progressione narrativa.

Prima di lasciarvi ai video di presentazione di Mafia Trilogy, vi ricordiamo che su queste pagine trovate un nostro speciale su Mafia per riscoprire il padre dei gangster game in attesa che la versione current-gen veda la luce dei negozi su PC e console. Mafia Trilogy è in vendita al prezzo di 59,99 euro: i possessori di Mafia 2 o Mafia 3 su PC possono scaricare gratis l'aggiornamento che introduce le migliorie grafiche e contenutistiche di ciascuna Definitive Edition.