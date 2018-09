MAG si unisce a One Special Day per raccogliere fondi destinati a giocatori con disabilità

Il publisher e sviluppatore svedese MAG Interactive ha annunciato di essersi unito all'iniziativa filantropica One Special Day. Per il secondo anno consecutivo la compagnia unirà le forze con la fondazione britannica SpecialEffect per raccogliere fondi da donare ai giocatori con disabilità.

Mag Interactive donerà tutto gli introiti generati dal suo puzzle game Word Domination nel Regno Unito durante la giornata del 28 settembre. Le donazioni verranno utilizzate per creare sistemi di controllo personalizzati per facilitare i movimenti dei giocatori con differenti tipi di disabilità.

Nel 2017, i partecipanti all'iniziativa riuscirono a raccogliere ben 400 mila sterline (circa 450 mila euro). L'obiettivo di quest'anno è quello di raggiungere e superare l'obiettivo delle 500 mila sterline. All'iniziativa parteciperà anche Humble Bundle, che non è certamente nuova alla beneficenza. Per l'occasione, è stato reso disponibile all'acquisto l'Humble One Special Day Bundle, che include giochi per PC come Marvel's Guardians of the Galaxy: The Telltale Series, Surgeon Simulator, Binary Domain e Alpha Protocol. I giocatori sono liberi di decidere quanto destinare a One Special Day.