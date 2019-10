Per il magazine Edge, Gears 5 è un gioco solo sufficiente

Puntualissimo, è arrivato nelle edicole il nuovo numero del magazine EDGE, come sempre carico votazioni in grado di far discutere. Il numero di questo mese è fortemente incentrato su Google Stadia, il cui debutto è previsto nel corso del mese di novembre, ma non mancano anche tante recensioni sui prodotti più caldi del momento.

Tra i numerosi voti assegnati, spicca senza ombra di dubbio il 6 assegnato a Gears 5. L'ultimo lavoro di The Coalition non è certamente perfetto, come evidenziato nella recensione di Gears 5 a cura del nostro Marco Mottura, ma la sufficienza è ampiamente al di sotto della media che il titolo può vantare su Metacritic, pari a 85. Inferiore alla media anche il voto assegnato a Borderlands 3, che non è andato oltre il 7. EDGE ha inoltre lodato Sayonara Wild Hearts, assegnandogli un eccellente 9, e bocciato inesorabilmente Blair Witch con un 4. A seguire trovate la lista completa, come sempre raccolta dagli utenti di Reset Era:

Gears 5 - 6

Sayonara Wild Hearts - 9

Borderlands 3 - 7

Grindstone - 9

Untitled Goose Game - 8

Hexagroove - 7

Overland - 5

Blair Witch - 4

Shinsekai: Into the Depths - 8

Pokémon Masters - 6

Assemble With Care - 5

Mutazione - 7

Where Cards Fall - 7

Daemon X Machina - 5

Erica - 7

Cosa ne pensate dei voti assegnati? Siete d'accordo con il metro di giudizio dei redattori di EDGE?