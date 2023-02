Mageseeker A League of Legends Story: dagli autori di Moonlighter un nuovo GDR action

Dopo aver svelato l'aspetto del nuovo campione di League of Legends, Riot Forge alza ufficialmente il sipario su Mageseeker A League of Legends Story, un GDR action con grafica in pixel art sviluppato da Digital Sun, gli autori di Moonlighter.

La nuova avventura ruolistica ideata dalla software house spagnola ci proietta nel mondo di Runeterra per farci interpretare Sylas, un mago fuggito da Demacia e ansioso di ritornare nella sua terra natale per destituire le autorità locali che hanno costruito una pace fittizia con il sangue e il sudore dei maghi.

Nel descrivere Mageseeker, il team di Valencia spiega che il nuovo GDR legato all'universo di League of Legends sarà ricco d'azione e "ideale per chi vorrà vivere una storia incentrata sul potere, l'identità e la giustizia". Ne saperemo di più sul gameplay e sulla trama di Mageseeker A League of Legends Story a ridosso della sua data d'uscita, prevista indicativamente nella primavera del 2023 su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch, PS5 e Xbox Series X/S.

Per l'occasione, Riot Forge ha fissato per l'estate il lancio dell'action platform 2D Convergence A League of Legends Story. Quanto alla nuova avventura fantasy di Tequila Works, Song of Nunu, la commercializzazione del titolo è prevista nell'autunno del 2023, tanto su PC quanto su console PlayStation, Xbox e Nintendo Switch.