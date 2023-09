La maggioranza degli abbonati Xbox Game Pass paga il prezzo pieno

Dai documenti trapelati in rete dal processo di Microsoft contro l'FTC sono fuoriuscite informazioni di varia natura, tra cui alcuni interessanti dati circa i servizi di Xbox Game Pass. In particolare, è emerso che la maggior parte degli abbonati paga il prezzo pieno.

Dagli ultimi dati ufficiali di Microsoft sappiamo che Xbox Game Pass conta 25 milioni di abbonati. Ciò nonostante, i documenti desegretati dal dibattimento fra il colosso di Redmond e l'ente a protezione dei consumatori americani rivelano una variazione significativa.

Tra le pagine finali delle carte, Microsoft sembra aver fornito una panoramica del suo ecosistema di gioco digitale alla data di aprile 2022. Dai dati emerge un numero totale di 33,6 milioni di abbonamenti sulle console Xbox, di cui 21,9 milioni per Game Pass (escluso PC) e i restanti 11,7 milioni per Xbox Live Gold.

Poiché fino a pochi mesi prima il numero ufficiale degli abbonati Game Pass si attestava su un totale di 25 milioni di abbonati, oltre il 20% degli utenti del servizio era una console. La società ha inoltre dichiarato che le entrate nette per abbonamento derivanti da Game Pass erano di $ 9,26, poco meno del prezzo di $ 9,99, lasciando supporre che la maggior parte degli abbonati paga il prezzo intero.

Come sappiamo, l'abbonamento Xbox Pass Gold verrà presto dismesso in favore di Xbox Game Pass Core, con l'aspettativa che aumenti in modo significativo la base utenti complessiva di Game Pass.