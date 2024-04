La magia di Ahri della Mezzanotte in un affascinante cosplay di League of Legends

L’inizio del 2024 è stato abbastanza movimentato per Riot Games, con la chiusura di Riot Forge e la cancellazione di diversi progetti che avrebbero contribuito ad espandere l’universo di League of Legends con titoli minori. Il MOBA, però, resta ancora tra i free-to-play più giocati al mondo, e continua ad ispirare la community di cosplayer.

I prossimi mesi porteranno comunque molte novità sul fronte di produzioni parallele, con l’atteso ritorno della seconda stagione di Arcane su Netflix durante la stagione autunnale, e modifiche alla gestione della maestria che i giocatori chiedono da molto tempo. Non mancheranno, ovviamente, anche skin e altri tipi di aggiunte e novità estetiche destinate a ricevere dei cosplay e interpretazioni sbalorditive come l’ultima interpretazione di Ahri ad opera di misskuruta, disponibile in calce.

La cosplayer ha scelto di impersonare Ahri della mezzanotte, una delle skin più popolari e apprezzate da parte dei fan, riuscendo a restituire il fascino della vastaya. Nell’immenso mondo di Runeterra i Vastaya sono creature che condivido tratti sia umani che animali, e hanno la capacità di attingere ai poteri del regno spirituale. Dal lungo abito nero contornato di pelliccia bianca, fino alla corona col cristallo azzurro, e passando per la sfera d’energia, l’interpretazione risulta convincente.

Prima di salutarci ricordiamo che League of Legends è stato eletto come il gioco dalla community più tossica, e vi lasciamo a tutti i dettagli sul rework di Skarner. Diteci la vostra sul cosplay di Midnight Ahri nella sezione commenti.

