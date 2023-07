La magia arcana di Morrigan in un cosplay di Dragon Age

Nonostante sia trascorso ormai quasi un decennio da quando Dragon Age Inquisition fece il suo debutto, l'uscita di Dragon Age: Dreadwolf è ancora lontana, stando alle ultime dichiarazioni dell'insider Jeff Grub. L'amore della community per il gioco di ruolo di casa BioWare è ancora forte.

In attesa di novità per il prossimo titolo della saga, a farci tornare a respirare l'atmosfera dell'avventura action ruolistica è la cosplayer Kira Crafts. L'artista suddetta si è immedesimata nei panni della strega Morrigan, uno dei personaggi più importanti della serie videoludica.

Apparsa per la prima volta in Dragon Age: Origins, entra a far parte della squadra del Custode, con il quale può intraprendere una potenziale storia d'amore. Solamente menzionata nel secondo capitolo, farà il suo ritorno in Dragon Age: Inquisition.

Morrigan è una donna cinica e con un forte senso dell'umorismo, vissuta lontana dalla civiltà. Sebbene sia vissuta in mezzo alla natura e distaccata dal lusso, è amante degli accessori preziosi. Nel più recente capitolo della saga diviene molto più saggia, nonché una madre affettiva nei confronti del figlio Kieran. Dopo la battaglia finale di Inquisition lascia la fortezza per recarsi in luoghi sconosciuti. Mentre ancora non sappiamo se ci sarà anche nel prossimo Dragon Age: Dreadwolf, la sua presenza sarebbe sicura nell'eventuale remaster di Dragon Age: Origins voluta dall'autore David Gaider. In questo cosplay di Morrigan da Dragon Age osserviamo la potente stregona mentre si adopera con le sue arti arcane.