La magia di Keira Metz in un cosplay da The Witcher 3

L'uscita su Netflix di The Witcher Stagione 3 - Parte Uno è vicinissima, con gli spettatori che sono già pronti a reimmergersi nell'universo fantasy creato dall'autore polacco Andrzej Sapkowski. In attesa dei nuovi episodi della serie televisiva, gli ultimi con Henry Cavill nei panni di Geralt, a prendersi i riflettori è la cosplayer Kyra Crafts.

Mentre in rete sono già trapelati i titoli delle nuove puntate di The Witcher Stagione 3, i fan fanno momentaneamente ritorno nella controparte videoludica della saga con una bellissima interpretazione condivisa dall'artista di nazionalità tedesca.

Non sono solo Triss e Yenn a possedere potenti abilità arcane in The Witcher. Nel capitolo conclusivo della trilogia videoludica legata a Geralt di Rivia i giocatori fanno la conoscenza di Keira Metz. Abile maga ed ex consigliera del Re Foltest di Temeria, un ruolo che ricoprì anche la stessa Triss, l'eccentrica Keira è amante del lusso. Nel corso della trama di The Witcher 3 è con lei anche possibile instaurare un legame romantico, ma solo momentaneo.

In questo cosplay di Keira Metz da The Witcher 3, libro alla mano, la maga è impegnata con l'apprendimento di una nuova stregoneria presumibilmente legata all'elemento glaciale. Protagonista della battaglia, in base alle scelte del giocatore può andare incontro alla morte oppure sopravvivere per legarsi a Lambert.