E' quasi magia, Palworld: 7 milioni di copie vendute e 1.8 milioni di giocatori connessi

Continua il successo epocale di Palworld: Pocket Pair ha annunciato che il gioco ha raggiunto e superato quota sette milioni di copie vendute nel suo quinto giorno di presenza sul mercato, un risultato davvero notevole per un gioco indipendente.

Di fatto, Palworld ha venduto più di un milione di unità al giorno su Steam e Xbox Store e questi dati non includono i giocatori che stanno provando il gioco tramite Xbox Game Pass e PC Game Pass.

Ma non solo, perché Palworld è il secondo gioco di sempre per numero di utenti connessi su Steam in contemporanea: nelle scorse ore è stato superato il picco di 1.864.421 giocatori connessi, secondo solamente dietro all'irraggiungibile PUBG Battlegrounds che nei suoi anni d'oro conquistò il record di 3,257,248 giocatori in contemporanea.

Il successo di Palworld ha dell'incredibile: lanciato il 19 gennaio scorso in Accesso Anticipato su PC e Xbox, il gioco è protagonista di una vera e propria scalata epocale ed ha venduto un milione di copie in otto ore, due milioni in 24 ore, tre milioni in 40 ore, cinque milioni in tre giorni, sei milioni in quattro giorni per poi toccare i sette milioni di download al quinto giorno.

Palworld è completo al 60% e tante novità sono in arrivo nelle prossime settimane, con Pocket Pair impegnata nello sviluppo di patch, aggiornamenti e nuovi contenuti per il suo gioco.