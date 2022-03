Magic Arena: codici promozionali e bonus gratis di marzo 2022

Come molti altri titoli che adottano a pieno il modello free-to-play, Magic The Gathering Arena offre agli utenti la chance di riscattare codici promozionali, così da ottenere risorse gratuite e contenuti esclusivi all’interno del gioco. A tal proposito, ecco tutti i codici attualmente validi nel videogioco targato Wizards of the Coast.

LevelUp : 2000 XP

: 2000 XP PLAYM21 : 3 pacchetti appartenenti al Core Set 2021

: 3 pacchetti appartenenti al Core Set 2021 PlayNEO : 3 pacchetti dell’espansione Kamigawa Dinastia Neon

: 3 pacchetti dell’espansione Kamigawa Dinastia Neon PlayTheros : 3 pacchetti dell’espansione Theros Oltre la Morte

: 3 pacchetti dell’espansione Theros Oltre la Morte PlayIkoria : 3 pacchetti dell’espansione Ikoria: Terra dei Behemoth

: 3 pacchetti dell’espansione Ikoria: Terra dei Behemoth PlayZendikar : 3 pacchetti dell’espansione Rinascita di Zendikar

: 3 pacchetti dell’espansione Rinascita di Zendikar PlayKaldheim : 3 pacchetti dell’espansione Kaldheim

: 3 pacchetti dell’espansione Kaldheim PlayStrixhaven : 3 pacchetti dell’espansione Strixhaven Scuola dei Maghi

: 3 pacchetti dell’espansione Strixhaven Scuola dei Maghi PlayMID : 3 pacchetti dell’espansione Innistrad Caccia di Mezzanotte

: 3 pacchetti dell’espansione Innistrad Caccia di Mezzanotte PLAYVOW : 3 pacchetti dell’espansione Innistrad Promessa Cremisi

: 3 pacchetti dell’espansione Innistrad Promessa Cremisi PlayDnD : 3 pacchetti a tema D&D - Avventure nei Forgotten Realms

: 3 pacchetti a tema D&D - Avventure nei Forgotten Realms TryKaladesh : 1 pacchetto dell’espansione Kaladesh Remastered

: 1 pacchetto dell’espansione Kaladesh Remastered COURIERBAT : 2000 Gold, 2000 XP, due oggetti cosmetici casuali e tre carte individuali

: 2000 Gold, 2000 XP, due oggetti cosmetici casuali e tre carte individuali MathWhizzes : Sleeve protettive Accademia Quandrix

: Sleeve protettive Accademia Quandrix SwampPunks : Sleeve protettive Accademia Germoglioscuro

: Sleeve protettive Accademia Germoglioscuro DebateDuelists : Sleeve protettive Accademia Pennargento

: Sleeve protettive Accademia Pennargento ArtClub : Sleeve protettive Accademia Prismari

: Sleeve protettive Accademia Prismari RockJocks : Sleeve protettive Accademia Archeorocca

: Sleeve protettive Accademia Archeorocca FNMATHOME : Un oggetto cosmetico casuale

: Un oggetto cosmetico casuale SuperScry : Una copia di Opzione (Ixalan) e un suo stile alternativo

: Una copia di Opzione (Ixalan) e un suo stile alternativo ParallaxPotion : Una copia di Rivitalizzare (Core Set 2019) e un suo stile alternativo

: Una copia di Rivitalizzare (Core Set 2019) e un suo stile alternativo FoilFungus : Una copia di Thallid Germoglio di Morte (Dominaria) e un suo stile alternativo

: Una copia di Thallid Germoglio di Morte (Dominaria) e un suo stile alternativo ShinyGoblinPirate : Una copia di Aizzatore Fanatico (Ixalan) e un suo stile alternativo

: Una copia di Aizzatore Fanatico (Ixalan) e un suo stile alternativo SparkleDruid : Una copia di Druida della Cappa (Core Set 2019) e un suo stile alternativo

: Una copia di Druida della Cappa (Core Set 2019) e un suo stile alternativo OverTheMoon : Stile alternativo per Arlinn, Voce del Branco

: Stile alternativo per Arlinn, Voce del Branco InnerDemon : Stile alternativo per Ob Nixilis, Corrotto dall'Odio

: Stile alternativo per Ob Nixilis, Corrotto dall'Odio ShieldsUp : Stile alternativo per Teyo, lo Scudomante

: Stile alternativo per Teyo, lo Scudomante WrittenInStone : Stile alternativo per Nahiri, Tempesta di Pietra

: Stile alternativo per Nahiri, Tempesta di Pietra EnlightenMe: Stile alternativo per Narset, Separatrice dei Veli

In conclusione, vi ricordiamo che questi codici possono essere riscattati accedendo al sito di MTG Arena, o visitando lo Store interno al gioco. Avete già letto la nostra recensione di Magic The Gathering Arena? Sulle pagine di Everyeye.it trovate anche uno speciale dedicato alla storia di Magic The Gathering, dalla nascita del gioco alle sue versioni digitali.