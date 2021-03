Magic Arena disponibile su mobile, data di uscita della nuova espansione Strixhaven

Tante novità in casa Magic The Gathering, Wizards of the Coast ha annunciato la data di uscita della nuova espansione Strixhaven Scuola dei Maghi ed ha lanciato le versioni mobile di Magic The Gathering Arena.

Magic Arena Mobile

Magic The Gathering Arena Mobile è disponibile ora su App Store e Google Play, compatibile con iPhone, iPad e dispositivi Android. Il gioco supporta il Cross-Play e dunque sarà possibile sfidare altri giocatori su mobile, tablet, PC o Mac, indipendentemente dalla piattaforma posseduta. Magic Arena Mobile supporta tutti i set, i formati e i mazzi delle altre versioni, confermato anche il supporto per l'ultima espansione uscita, Kaldheim (ecco il nostro approfondimento su Magic Kaldheim se volete saperne di più).

Magic The Gathering Strixhaven Scuola dei Maghi

Questa nuova espansione arriverà il 15 aprile su Magic The Gathering Arena e il 23 aprile in formato fisico, tra le novità troviamo più di 30 carte tra cui le carte Planeswalker di Kasmina, Will e Rowan Kenrith e della Professoressa Onyx, presenti anche nuove meccaniche incentrate sulle magie, come Artemagica e Apprendi, oltre alle carte Lezioni.

Debutta anche l'Archivio Mistico, raccolta di tutte le magie lanciate nel Multiverso di Magic, Wizards ha svelato le prime tre carte: Costrizione, Fulmine e Distorsione Temporale. Infine, viene reso noto che "in tutte le Collector Booster e nelle buste draft e buste dell'espansione in giapponese sono presenti carte dell'Archivio Mistico speciali, stampate in giapponese e realizzate da artisti giapponesi con un'illustrazione alternativa."

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra anteprima di Magic The Gathering Strixhaven, abbiamo potuto dare uno sguardo anticipato al nuovo set in arrivo ad aprile.