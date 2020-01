Magic Arena: l'espansione Theros oltre la Morte arriva anche su Epic Games Store

Wizards of the Coast ha annunciato che la versione digitale del nuovo set di espansione di Magic, Theros Oltre la Morte, è ora disponibile su Epic Games Store come aggiornamento di Magic The Gathering Arena, in contemporanea con l'arrivo nei negozi previsto per questa settimana.

Questa la sinossi ufficiale di Magic The Gathering Arena su Epic Games Store: "Un nome, una leggenda. Scarica ora e lanciati in duello nell'originale gioco di carte strategico sul tuo PC. Sblocca mazzi potenti fin da subito, ottieni ricompense semplicemente giocando e scopri una grande varietà di modalità di gioco adatte a ogni tipo di giocatore. Questo è il momento perfetto per entrare nel mondo di Magic."

Il nuovo set di espansione uscirà il 24 gennaio in formato fisico e includerà nuove carte, tra cui Comunione con le Stelle, la versione digitale è invece disponibile ora come parte del gioco base insieme ai precedenti pacchetti Guilds of Ravnica, Ravnica Allegiance, War of the Spark e Throne of Eldraine.

Recentemente Wizards of the Coast ha annunciato anche la data di uscita di Magic Legends per PC, il gioco uscirà quest'anno su piattaforma Windows e arriverà nel 2021 su PlayStation 4 e Xbox One.