Magic, arriva Modern Horizons 3: tutto quello che sappiamo sul set-nostalgia

Durante il Preview Panel di Magic: The Gathering alla MagicCon di Chicago, Wizards of the Coast ha svelato una pletora di novità sui set in arrivo nei prossimi mesi. Tra questi c'è anche Modern Horizons 3. Ma cos'è, esattamente, Modern Horizons 3? Ecco tutto ciò che dovete sapere!



Modern Horizons 3 è l'ultima uscita della linea Modern Horizons, una sub-serie di Magic: The Gathering pensata per introdurre carte dal passato del gioco nel formato Modern. Modern è uno formato costruito non-ruotabile svelato da Wizards nel 2011, ed è attualmente uno dei più giocati al mondo: al suo interno sono legali tutte le espansioni dall'Ottava Edizione in poi, ovvero tutte le carte con il design "moderno", da cui il formato prende il nome.



Ciò significa che Modern Horizons 3 sarà un set di ristampe, anche se molte delle carte che ne fanno parte saranno del tutto nuove nel formato Modern: esse, cioè, non sono delle novità assolute per Magic: The Gathering, ma provengono da espansioni troppo "vecchie" per fare parte del formato Modern. Wizards of the Coast ha poi confermato che Modern Horizons si focalizzerà sul Draft e che le sue carte sono pensate per offrire un'elevata versatilità di opzioni ai giocatori.



Accanto a queste ultime, però, dovrebbero esserci delle carte che non avete mai visto prima e che permetteranno di creare sinergie con le ultime uscite di Magic: The Gathering: per esempio, alcune Creature useranno la meccanica dei Segnalini Energia, che abbiamo appena approfondito nella nostra anteprima di Magic: The Gathering - Fallout. In più, ci saranno anche nuove carte dedicate ai Planeswalker più amati, come "Ajani, Nacatl Pariah", che può essere capovolto per diventare "Ajani, Nacatl Avenger".



Successivamente, Wizards ha svelato anche i Trattamenti Buste Divertenti di Modern Horizons 3, di cui trovate alcune immagini a corredo di questa notizia e nella galleria in calce. Si parte, come sempre, dalle cinque nuove terre Full Art a tema Eldrazi, per poi passare alle tradizionali borderless e foil e, soprattutto, alle carte con trattamento Frame Break, con dei dettagli che fuoriescono dall'artwork per "invadere" il box di testo destinato al nome della carta o al suo effetto.



Infine, vi sarà anche il ritorno del trattamento alternativo di Commander Masters e delle carte con design vintage, per i fan più nostalgici. Vi ricordiamo comunque che Modern Horizons 3 uscirà il 14 giugno, mentre gli eventi di pre-release avranno inizio il 7 giugno. Le anteprime del set, invece, si apriranno il 21 maggio.