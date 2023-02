Magic, arriva Phyrexia: Tutto Diverrà Uno: il nuovo set è ora disponibile!

Ormai ci siamo: Phrexia: Tutto Divverà Uno è tra noi. La nuova espansione di Magic è arrivata oggi, venerdì 10 febbraio, in tutti i negozi specializzati e online, al termine degli eventi di pre-release di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Il set rappresenta la prima espansione del 2023 del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno sarà il terzo capitolo del nuovo arco narrativo multi-set di Magic, inaugurato lo scorso anno con Dominaria Unita, che ha fatto anche da reboot al TCG in occasione del suo trentesimo anniversario, e continuato poi con La Guerra dei Fratelli, arrivato nei negozi specializzati a dicembre 2022.

Phyrexia: Tutto Diverrà Uno comprende 271 carte in totale e può essere giocato sia in formato cartaceo che su Magic The Gathering: Arena. Il set introduce una serie di interessanti meccaniche, come Tossico e Proliferare, esclusive delle creature Phyrexiane che in larga parte monopolizzano il pool di nuove aggiunte dell'espansione, ma anche Per Mirrodin!, che distingue la resistenza Mirran dalle macchine biomeccaniche di Phyrexia.

Al netto delle nuove meccaniche introdotte dal set, la cui consistenza nel metagame verrà verificata solo in futuro, Phyrexia: Tutto Diverrà Uno porta con sé degli artwork incredibili, che faranno la gioia di tutti i collezionisti. Al di là delle rarità classiche del gioco di carte di Wizards of The Coast, infatti, avremo anche una serie di Terre e Creature disegnate dall'artista Mark Riddick e dal mangaka Junji Ito, insieme alle carte con trattamento Icore e rarità "oleosa", ispirate alla corruzione che i phyrexiani portano con sé nel Multiverso.

Se volete saperne di più sull'espansione, sulla sua lore e sulle sue meccaniche, comunque, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra anteprima di Phyrexia: Tutto Diverrà Uno. Come sempre, il set sarà disponibile in buste per Draft, buste di Espansione, Collector Booster e Buste Jumpstart, insieme a due mazzi Commander e diversi bundle, tra cui la speciale Complete Edition.