Magic, in arrivo un set 'What If'? Wizards of The Coast ci starebbe pensando

Il futuro di Magic: The Gathering è stato presentato a inizio agosto, durante la Gen Con di Indianapolis: in particolare, i designer del popolare cardgame hanno svelato ai fan di aspettarsi un grande ciclo narrativo pluriennale che li accompagnerà fino al 2026, raccontando le conseguenze della caduta di Phyrexia. Ma siamo sicuri che non ci sia altro?

Stando a quanto riporta MTGRocks, infatti, un designer di Magic avrebbe svelato che Wizards of The Coast sarebbe al lavoro su un set "What If" ambientato nel mondo di Magic. Ma cosa si intende esattamente per "What If"? Il tema è piuttosto complesso, specie ora che il TCG di Wizards of The Coast ci ha abituati al concetto del Multiverso e a quello dei set Mondi Altrove, che nel 2024 e nel 2025 torneranno con delle collaborazioni d'eccezione.

Con "What If", nel mondo di Magic si intendono delle vere e proprie realtà alternative a quella principale, che non fanno parte del Multiverso ma che semplicemente lo "duplicano" creandone uno nuovo ad ogni snodo narrativo di peso. Prendiamo ad esempio l'invasione di Phyrexia: nel Multiverso di Magic che conosciamo essa viene fermata dai Planeswalker, ma in una realtà alternativa potrebbe essere Elesh Norn ad avere la meglio.

A differenza dei set Mondi Altrove, che si basano su dei crossover tra Magic e altri brand, un eventuale set "What If" sarebbe semplicemente un twist sulla trama di Magic: The Gathering per come la conosciamo. Sembra proprio questa la strada intrapresa dai designer di Wizards of The Coast, come confermato da Mark Rosewater, il Lead Designer di Magic da vent'anni a questa parte.

Parlando con un fan, infatti, Rosewater ha spiegato che "c'è del potenziale per un set 'What If'! Se lo facessimo davvero, mi piacerebbe sperimentare modificando i colori delle carte in relazione al variare degli eventi, pur rimanendo fedeli alla "torta" delle cinque colorazioni. Magari una creatura blu e bianca può diventare nera e rossa, per esempio". Addirittura, Rosewater ha chiesto ai fan del gioco di pubblicare le loro idee per un set simile, in modo che Wizards of The Coast possa trarre spunto da queste ultime.