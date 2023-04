Magic: l'Avanzata delle Macchine è qui, Phyrexia conquisterà il Multiverso?

Finalmente il nuovo set di espansione di Magic: The Gathering, l'Avanzata delle Macchine, è arrivato in tutti i negozi specializzati. L'Avanzata delle Macchine è stato annunciato a febbraio e rappresenta l'epica conclusione del ciclo narrativo iniziato lo scorso anno con Dominaria Unita, in occasione del trentesimo anniversario di Magic.

Come vi abbiamo già spiegato nella nostra anteprima di Magic: l'Avanzata delle Macchine, la trama del set riguarda l'ultima difesa del Multiverso contro Phyrexia. I Phyrexiani, comandata dalla Madre delle Macchine Elesh Norn, hanno infatti iniziato la loro invasione di tutti i piani del Multiverso di Magic: sono dunque i Planeswalker di tutti gli ultimi trent'anni a dover unire tra loro le forze per far fronte alla minaccia delle macchine biomeccaniche.

Nel set, in uscita nei negozi specializzati oggi, venerdì 21 aprile, e arrivato il 18 aprile su Magic The Gathering: Arena, possiamo dunque assistere all'alleanza tra creature leggendarie e Planeswalker di tutto il Multiverso contro la minaccia di Phyrexia. Proprio la presenza di protagonisti da tutto il vasto mondo di Magic giustifica i tantissimi trattamenti diversi per le carte più rare, che rendono chiaramente riconoscibile il piano di provenienza di ciascuna, come potete vedere dall'immagine in calce.

Accanto al fattore nostalgia e all'occhio di riguardo riservato al collezionismo, L'Avanzata delle Macchine introduce anche tantissimi cambiamenti nel gameplay di Magic: The Gathering, a partire dalle carte Battaglia, delle speciali carte bifronte orientate da un lato in orizzontale e dall'altro in verticale, che devono essere "vinte" (cioè private di segnalini resistenza) per essere trasformate in un permanente di enorme potenza.

Anche altre carte, come il Nezumi a Ruota Libera, che vi abbiamo presentato in esclusiva mondiale, avranno lo stesso trattamento bifronte, pur senza essere delle Battaglie. Inoltre, tra le nuove meccaniche abbiamo Rinforzo e Incubare, che permettono rispettivamente di garantire un boost ad una creatura già in campo e di creare delle speciali Pedine Incubatrice a due facce.

Se volete saperne di più su L'Avanzata delle Macchine, però, vi invitiamo a dare un'occhiata all'apposito sito web di Magic, o alla già citata anteprima della nuova espansione del GCC di Wizards of The Coast, oppure di aspettare la nostra recensione di Magic: L'Avanzata delle Macchine!