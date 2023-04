Magic: L'Avanzata delle Macchine: vi sveliamo in esclusiva la carta Nezumi a Ruota Libera!

L'ultimo ciclo narrativo di Magic: The Gathering sta per concludersi con il botto. L'annuncio di Magic: L'Avanzata delle Macchine, infatti, risale al mese di febbraio, mentre il set arriverà in Italia il 21 aprile. In attesa dell'uscita dell'espansione, Everyeye ha il privilegio di presentarvi una carta di L'Avanzata delle Macchine in esclusiva!

Ecco Nezumi a Ruota Libera!

La nuova carta di L'Avanzata delle Macchine che vi presentiamo è Nezumi a Ruota Libera, una Creatura con sottotipo Samurai Ratto. Il Nezumi a Ruota Libera è un permanente 3/3, dunque con tre punti di forza e tre di costituzione. Il costo per l'evocazione della creatura è pari a 3 mana di colore nero, mentre essa è la numero 119 del nuovo set di espansione. Infine, a realizzare l'illustrazione della carta è stato Artur Nakhodkin. La parte più interessante del Nezumi a Ruota Libera sono sicuramente i suoi effetti. La keyword principale della carta è Minacciare, un'abilità evasiva che permette alla Creatura di essere bloccata solo da due o più Creature dell'avversario. Ogni volta che attaccherete il vostro nemico con Nezumi a Ruota Libera, insomma, questi dovrà usare due dei suoi Permanenti per bloccarvi.

Inoltre, la Creatura ha anche un importante effetto nel momento in cui entra in campo, che ne giustifica il costo piuttosto elevato in termini di mana rispetto alle sue statistiche. Quando Nezumi a Ruota Libera viene giocato, infatti, ogni giocatore "macina" tre carte, ovvero scarta le prime tre carte del suo deck nel cimitero.

Un Nezumi "Perfetto"

La vera particolarità della carta è però un'altra, e sta nel suo effetto secondario. I giocatori potranno infatti trasformare il Nezumi in un'altra Creatura molto più potente, a patto di pagare il corretto costo in mana o in punti vita. Per trasformare il Nezumi, in particolare, dovrete pagare cinque mana bianchi o 2 punti vita per mana (ovvero un totale di 10 punti vita).

Fatto ciò, il Nezumi diventerà la Ruota di Carne Ripugnante, una Creatura con Sottotipo Ratto Phyrexiano con 4 di forza e 5 di costituzione. Il ratto umanoide originario del Piano di Kamigawa ha dunque ceduto alle lusinghe phyrexiane ed è stato "completato" da Elesh Norn e dalle sue macchine: si tratta dunque di una delle nuove carte "bifronte" di L'Avanzata delle Macchine. Come la sua versione di base, anche la Ruota di Carne Ripugnante ha Minacciare, che si unisce ad un effetto che permettere a chi possiede la carta al momento della trasformazione di mettere sul campo di gioco un Permanente il cui costo in mana non sia superiore a 2 da qualsiasi cimitero. Inutile dire che questo effetto è in sinergia con quello del Nezumi "base": giocando quest'ultimo, infatti, potrete scartare tre carte, per poi mettere una di queste ultime in campo con l'effetto della Ruota di Carne Ripugnante.

Nezumi a Ruota libera è solo una delle 300 e passa carte presenti in L'Avanzata delle Macchine: se non vedete l'ora di scoprire cosa ha in serbo per voi l'ultima parte del grande arco narrativo multi-set inaugurato in occasione del trentesimo anniversario di Magic, dunque, non vi resta che attendere il 21 aprile (e, nel frattempo, dare un'occhiata alla nostra anteprima di Magic: L'Avanzata delle Macchine).