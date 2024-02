Magic: Banditi di Crocevia Tonante è la 100esima espansione: c'è la data d'uscita!

Sono passati solo pochi giorni dal lancio dell'espansione di Magic Delitti al Maniero Karlov, ma già arrivano le prime informazioni ufficiali sul prossimo set principale del fortunato cardgame di Wizards of the Coast. Proprio Wizards, infatti, ha svelato la data d'uscita di Banditi di Crocevia Tonante, la centesima espansione di Magic!

In realtà, Banditi di Crocevia Tonante è un set noto da tempo, dal momento che è stato annunciato - con il titolo inglese di Outlaws at Thunder Junction - durante le celebrazioni del 30° anniversario di Magic: The Gathering alla Gen Con dello scorso agosto. Ciononostante, Wizards of the Coast non si è mai sbottonata prima sulla finestra di lancio dell'attesissimo set.



Ebbene, MTGRocks riporta che Banditi di Crocevia Tonante uscirà il 19 aprile in tutto il mondo. Come sempre, gli eventi di pre-release del set (che speriamo non verranno colpiti dalla scarsità dei bundle di Delitti al Maniero Karlov che ha riguardato il mercato americano negli ultimi giorni) si terranno una settimana prima del lancio ufficiale, a partire dal 12 aprile. Prima di quella data, comunque, dovrebbe arrivare nei negozi specializzati anche il mini-set Commander di Magic dedicato a Fallout, la cui uscita dovrebbe essere fissato per l'8 marzo.



Per ora, comunque, Banditi di Crocevia Tonante resta avvolto nell'ombra, dal momento che del set abbiamo giusto un paio di immagini promozionali o poco più. Le prime informazioni sul set arriveranno infatti solo durante il Preview Panel di Magic: The Gathering alla MagicCon di Chicago, che si terrà il 23 febbraio tra le 20:00 e le 21:00 italiane. Durante il panel, Wizards of the Coast dovrebbe rivelare qualche dettaglio sulla trama dell'espansione e sulle sue meccaniche di gioco, nonché una pletora di nuove carte che potremo trovare nei pacchetti dell'espansione.



Infine, gli spoiler di Banditi di Crocevia Tonante (cioè il reveal delle carte del set attraverso video di YouTube, articoli della stampa di settore e post sul blog di Magic: The Gathering) dovrebbero iniziare verso fine marzo: la data più papabile è quella del 26 marzo, ma in questo caso si tratta di una pura speculazione. Ciò che è certo, comunque, è che ormai manca poco alla centesima espansione di Magic!