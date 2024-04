Magic Banditi di Crocevia Tonante: vi presentiamo in esclusiva due carte Breaking News!

Se avete letto la nostra anteprima di Banditi di Crocevia Tonante, conoscerete molto bene i dettagli della centesima espansione di Magic: the Gathering. C’è solo un dettaglio ancora da scoprire: le carte. Noi di Everyeye, però, abbiamo la possibilità di svelarvi due Istantanee in esclusiva, per giunta con un’illustrazione showcase “Breaking News”!

Una carta da veri cowboy

Banditi di Crocevia Tonante è un set western, e nessuna avventura ambientata nel Far West può dirsi tale senza una buona dose di cowboy in sella ai loro cavalli. Non è un caso che due nuove meccaniche dell’espansione si chiamino proprio “Mount” e “Saddle” e vi permettano di montare in sella al vostro destriero per cavalcare verso la battaglia. L’Istantaneo Calpestare col Cavallo - che qui vi mostriamo nella variant “Breaking News” - si colloca su questa stessa falsariga, ma presenta un effetto che non ha a che vedere con le due keyword appena menzionate.



Come ogni Istantaneo, Calpestare col Cavallo può essere giocato direttamente dalla mano e vi permette, durante un combattimento, di selezionare una Creatura bloccante come bersaglio dell’incantesimo e di distruggerla. Le Creature precedentemente bloccate dal Permanente distrutto ottengono Travolgere fino a fine turno, così da infliggere i propri danni al giocatore bloccante. Si tratta insomma di un ottimo modo per sbaragliare le difese dell’avversario e per infliggere una grande quantità di danni ai suoi Punti Vita. La carta ha un costo di due Mana (uno rosso e uno bianco) ed è una Non Comune: il suo numero nella cardlist del set è lo 0052, ma ricordiamo che le carte Breaking News hanno una numerazione separata dal resto dell’espansione.

L’arsenale di ogni villain che si rispetti

Crocevia Tonante è un Piano a tema western, questo ormai lo abbiamo capito. Tuttavia, i protagonisti del set sono villain e banditi provenienti da tutto il mondo di Magic: The Gathering. Si tratta di personalità malvagie (o quantomeno dalla dubbia morale) e pronte a tutto per mettere le mani sul bottino. Nell’arsenale dei mascalzoni protagonisti della centesima espansione di Magic troviamo anche l’Elettrodominio, un altro Istantaneo estremamente potente, ammesso che lo utilizziate correttamente. La carta è una Rara e rientra nella numerazione del sub-set “Breaking News” nella posizione 0026.



L’Elettrodominio ha un costo di base di due Mana rossi, a cui va sommato un costo X che può essere scelto dal giocatore e pagato quando la carta viene attivata direttamente dalla mano (dal momento che si tratta di un Istantaneo). L’arma vi permette di infliggere un danno pari al costo X che avete pagato a un qualsiasi bersaglio, compreso l’avversario! Sfruttando l’effetto della carta, dunque, potrete liberarvi di una creatura nemica particolarmente potente o infliggere una grande quantità di danni al vostro nemico. Ma non è finita qui, perché l’effetto dell’Elettrodominio vi permette anche di lanciare una Magia con costo in mana pari o inferiore a X senza pagare tale costo, “recuperando” di fatto il mana appena speso.

