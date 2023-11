Magic, le carte di Jurassic Park sono troppo rare? Le critiche dei collezionisti

I ritardi dei prodotti di Magic The Gathering: Le Caverne Perdute di Ixalan, alla fine, non hanno impattato sul lancio della nuova espansione. Mentre gli eventi di pre-release del set sono in corso, però, tra i fan ha iniziato a circolare il malcontento: secondo alcuni, infatti, le carte Magic di Jurassic Park sarebbero troppo rare.



Come spiega MTGRocks, le carte di Jurassic Park saranno dei "booster inserts" nelle bustine di Le Caverne Perdute di Ixalan: queste ultime, cioè, non faranno parte della lista carte ufficiale dell'espansione (con codice LCI), ma saranno parte di un sub-set a parte, chiamato Jurassic World Collection (con codice REX) e che contiene un totale di 27 carte (20 borderless, 6 terre e un token), 20 delle quali sono disponibili anche in versione con trattamento foil in rilievo.



Le carte di Jurassic World non sono "legali" nel formato Standard di Magic, ma sono state pensate per i formati Eternal, come Legacy, Vintage e Commander. Il problema, però, sta nella loro rarità. Le linee guida di Wizards of the Coast sono le seguenti:

Nei set boosters, i giocatori potranno trovare una carta di Jurassic Park ogni 12 pacchetti all'incirca. Queste versioni delle carte potranno essere solo non-foil e andranno a sostituire una carta Comune o una Non Comune nel pacchetto fortunato.

all'incirca. Queste versioni delle carte potranno essere solo non-foil e andranno a sostituire una carta Comune o una Non Comune nel pacchetto fortunato. Nei collector's boosters, invece, ci sarà almeno uno slot per carte di Jurassic Park per pacchetto . Queste ultime saranno sia foil che non-foil: le prime sostituiranno una carta Rara, Rara Mitica o con illustrazione alternativa, mentre le seconde sostituiranno una carta Comune o Non Comune. Al massimo, in un booster per collezionisti sarà possibile trovare due carte di Jurassic Park.

. Queste ultime saranno sia foil che non-foil: le prime sostituiranno una carta Rara, Rara Mitica o con illustrazione alternativa, mentre le seconde sostituiranno una carta Comune o Non Comune. Al massimo, in un booster per collezionisti sarà possibile trovare due carte di Jurassic Park. Infine, ogni bundle fornisce una carta di Jurassic Park garantita, che è non-foil nel bundle "base" e foil nel bundle in versione gift.

A conti fatti, ciò significa che in un booster box di buste del set potrete trovare solo due o tre carte di Jurassic Park, mentre in un collector's booster (dal costo ben più elevato) ne troverete una dozzina in media. Un drop rate decisamente basso agli occhi dei fan, che lo hanno confrontato con quello nettamente più elevato delle uniche altre carte booster insert finora lanciate da Wizards of the Coast, quelle dedicate ai Transformers nel set "La Guerra dei Fratelli".