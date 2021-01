Magic Castle ora disponibile gratis: il gioco PS1 completato 20 anni dopo

Mentre successi ed esclusive della generazione PlayStation 4 si apprestano a lasciare il posto all'ultima arrivata di casa Sony, una peculiare vicenda rievoca l'universo PlayStation 1.

A soli pochi mesi dal debutto di PlayStation 5, ha infatti trovato la strada della pubblicazione Magic Castle, gioco in origine indirizzato...a PlayStation 1! I lavori sul titolo risalgono al 1998, anno in cui un team composto da sviluppatori nipponici decise di proporre il gioco a diversi publisher, Sony inclusa. Purtroppo per i suoi creatori, dopo i primi tentativi, il progetto non andò in porto e venne in seguito abbandonato. Nel 2020, ad oltre venti anni di distanza, uno degli sviluppatori giapponesi dell'epoca ha per caso ritrovato il codice sorgente di Magic Castle.

Divertito dalla scoperta, il game designer, attivo su Twitter come "PIROWO", ha deciso di provare ad ultimare l'antico progetto. Grazie anche al supporto di alcuni volontari, lo sviluppatore è riuscito nell'impresa e ha ufficialmente completato Magic Castle, con circa 22 anni di ritardo. Il titolo è dunque infine stato pubblicato su Net Yaroze, presso il quale è liberamente scaricabile, con tanto di libretto di istruzioni in formato digitale. L'Action RPG dalle atmosfere fantasy ha dunque infine trovato un felice epilogo, abbandonando gli Anni Novanta e debuttando, anche se non come originariamente previsto, sul mercato.