Magic: Le Caverne Perdute di Ixalan, quali sono le carte più costose? Ecco la lista

È passata una settimana dal lancio delle Caverne Perdute di Ixalan, la nuova espansione di Magic: The Gathering. Negli ultimi giorni, la situazione del mercato secondario attorno all'espansione si è finalmente stabilizzata, dandoci un'idea di quali sono le carte di maggior valore del nuovo set: vediamo insieme le principali!

Partiamo con una precisazione: in questo contesto non parleremo delle carte di Jurassic Park. Il crossover tra Magic e Jurassic è stato criticato dai fan fin dal lancio delle Caverne Perdute di Ixalan per via dell'elevata rarità delle sue carte, che occuperebbero l'intera lista se venissero considerate accanto a quelle del set principale. Al contrario, metteremmo da parte il sub-set REX e ci concentreremo sulla cardlist principale delle Caverne Perdute di Ixalan, ovvero quella delle carte con codice che inizia con le lettere LCI.

Partiamo dunque con la versione borderless di Grotta delle Anime, che ha un prezzo che oscilla attorno ai 30 Dollari sul mercato secondario. A favorire un prezzo simile per la carta sono sia la sua illustrazione di qualità che la sua grande giocabilità in competitivo: non è dunque un caso che anche la versione regular di Grotta delle Anime si attesti sui 28 Dollari, soli due in meno della variant con illustrazione estesa.

Al secondo posto della classifica troviamo invece Ojer Taq, Fondamenta Profonde, che potete trovare sul mercato secondario a 26 Dollari circa. Ojer Taq ha un prezzo così elevato per via del suo incredibile effetto, che permette di triplicare i token creati dal giocatore. La versione showcase della carta, invece, non sembra aver riscosso un grandissimo successo, visto che viene venduta a "soli" 21 Dollari.

Terzo posto per Ghalta, Stampede Tyrant, a 20 Dollari in versione borderless. Anche in questo caso si tratta di una carta che molti considerano "OP" per via del suo effetto: quando Ghalta entra in gioco, infatti, il giocatore può posizionare in campo tutte le Creature che desidera tra quelle che ha in mano.

Infine, tra i 20 e i 10 Dollari abbiamo tre carte, ovvero:

Chimil, The Inner Sun, con un costo di 16 Dollari circa : si tratta di una carta perfetta per i deck che utilizzano la meccanica "Scoperta", che stanno godendo di una certa popolarità nel gioco competitivo.

: si tratta di una carta perfetta per i deck che utilizzano la meccanica "Scoperta", che stanno godendo di una certa popolarità nel gioco competitivo. Bonehoard Dracosaur, con un prezzo di 14 Dollari circa : questo dinosauro volante ha Attacco Improvviso, ma non solo! Il suo effetto vi permette di esiliare due carte dal Grimorio per posizionare in campo un token Dinosauro rosso 3/1.

: questo dinosauro volante ha Attacco Improvviso, ma non solo! Il suo effetto vi permette di esiliare due carte dal Grimorio per posizionare in campo un token Dinosauro rosso 3/1. Bloodletter of Aclazotz, che invece costa 12 Dollari circa: la Creatura ha a sua volta un effetto molto potente, dal momento che raddoppia tutti i danni subiti dall'avversario durante il vostro turno.

Tutte queste carte possono essere reperite sia nei Set Booster che nei Draft Booster, oltre che, ovviamente, nei Collector's Booster del set uscito a metà novembre. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima di Magic: le Caverne Perdute di Ixalan.