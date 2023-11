Magic: Caverne Perdute di Ixalan, produzione in ritardo: lancio e pre-release a rischio?

L'uscita del nuovo set Magic, Le Caverne Perdute di Ixalan, è ormai dietro l'angolo: il ritorno sul Piano preistorico del cardgame di Wizards of The Coast è infatti previsto per il 17 novembre. Invece, gli eventi di pre-release inizieranno il 10 novembre. C'è solo un problema: alcuni prodotti sarebbero in ritardo e potrebbero non uscire in tempo.

Come spiega MTGRocks, la notizia è stata data direttamente da Wizards of The Coast, che in un comunicato del 1° novembre ha spiegato che "a causa di alcuni problemi di produzione, i display di Collector's Booster delle Caverne di Ixalan non arriveranno in tempo nei negozi specializzati e salteranno l'inizio degli eventi di Prerelease il 10 novembre".

I ritardi, dunque, non riguarderanno le buste per Draft e i Set Booster, permettendo comunque ai giocatori di fiondarsi immediatamente nella mischia della nuova espansione di Magic: The Gathering. Tuttavia, i collezionisti potrebbero rimanere delusi: Wizards, infatti, spiega che i Collector's Booster "inizieranno ad arrivare nei negozi nel corso della settimana di pre-release e fino a tre settimane dopo il lancio ufficiale dell'espansione".

Sfortunatamente, ciò potrebbe avere delle serie conseguenze sui prezzi delle carte delle Caverne Perdute di Ixalan, o quantomeno su quelli dei Collector's Booster e delle carte esclusive che essi contengono. Resta dunque da vedere quale sarà la disponibilità di bustine per collezionisti nei prossimi mesi, nonché come il mercato reagirà ai problemi produttivi relativi al nuovo set Magic.

Come se ciò non bastasse, anche i Deck Commander delle Caverne Perdute di Ixalan potrebbero essere disponibili solo in quantità limitate durante gli eventi di pre-release del set, con una disponibilità maggiore a partire solo dalla data ufficiale di lancio dell'espansione, il 17 novembre. Mentre aspettate l'uscita della nuova espansione di Magic, però, perché non date un'occhiata alla nostra anteprima delle Caverne Perdute di Ixalan?