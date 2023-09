Magic, il crossover che non ti aspetti: arrivano le carte di My Little Pony!

Nel futuro di Magic: The Gathering ci sono tantissimi crossover: dal Signore degli Anelli a Fallout, da Assassin's Creed a Final Fantasy, ce n'è davvero per tutti i gusti. Chi avrebbe mai immaginato, però, che i Planeswalker avrebbero incontrato i Pony di Equestria in un piccolo (ma bellissimo) crossover?



Ebbene sì, il drop di Secret Lair Ponies: The Galloping 2 - Extra Life 2023 è proprio basato sugli amatissimi Pegaso alati di Equestria. Il mini-set comprende quattro carte in totale, ed è disponibile in versione standard a 44,99 Euro e in variante foil a 54,99 Euro. Come tutti i drop di Secret Lair, l'acquisto del mini-set non vi darà immediatamente accesso alle carte: la loro consegna, infatti, è stimata per il 15 marzo 2024, dopo una fase di preordini fino ad esaurimento scorte.



In realtà, quello in arrivo nei primi mesi non è il primo set crossover con My Little Pony mai realizzato dai creativi di Magic: The Gathering. Al contrario, come spiega MTG Rocks, nel 2019 era stato rilasciato un altro mini-set tematico, che all'epoca comprendeva tre sole carte e costava 50 Euro. Non proprio un buon prezzo, ma dietro al costo si celava una nobile finalità: ad ogni set venduto, infatti, corrispondeva una donazione di 30 Dollari ad Extra Life, un'organizzazione no-profit che si occupa di raccogliere fondi per gli ospedali psichiatrici di tutto il mondo.



Anche in questo caso, il 50% di ogni acquisto verrà devoluto a Extra Life, mentre gli acquirenti si porteranno a casa un set composto da quattro carte, ovvero le co-protagoniste del cartone animato di My Little Pony Applejack, Fluttershy, Pinky Pie e Rainbow Dash. Ovviamente, le quattro carte sono pensate per i collezionisti, pur trattandosi di Creature teoricamente giocabili in svariati formati, tra cui il Commander.