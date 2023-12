Magic Delitti al Maniero Karlov: pioggia di novità sul prossimo set, si torna a Ravnica!

La data di lancio di Delitti al Maniero Karlov, la prossima espansione principale di Magic: The Gathering, è stata rivelata a novembre da Wizards of the Coast: il set uscirà il 9 febbraio 2024, aprendo così il nuovo anno per il cardgame più longevo di sempre. Oggi, finalmente, riceviamo nuove informazioni ufficiali sul set.



Per quanto riguarda la trama, Delitti al Maniero Karlov ci riporta a Ravnica, mostrandoci una serie di nuovi personaggi e di vecchie glorie di Magic mentre perlustrano un antico castello alla ricerca di un assassino. Protagonista del set dovrebbe essere Alquist Proft, il "più grande detective di Ravnica", chiaramente ispirato a Sherlock Holmes e ad Hercule Poirot. Insieme a Proft, altri investigatori si uniranno alle indagini, in quello che promette di essere un classico caso da romanzo giallo.



La campagna pre-lancio del set, inoltre, si focalizzerà su tredici enigmi "Mystery Files", che verranno rilasciati da Wizards of The Coast a partire dal 2 febbraio - giorno in cui partiranno anche gli eventi di pre-release - tramite un'apposita pagina web. Pare che la soluzione di tutti e tredici gli enigmi porterà i giocatori a scoprire i segreti del Maniero Karlov e a risolvere l'enigma legato all'identità dell'assassino.



Se per il momento non sappiamo nulla delle meccaniche di gameplay del gioco, i collezionisti saranno felici di sapere che Delitti al Maniero Karlov conterrà carte serializzate di Ravnica City con i leader delle gilde, insieme a una serie di Terre borderless, ad un nuovo trattamento speciale noto come Dossier Showcase e ad un ulteriore trattamento con inchiostro invisibile. Vi ricordiamo inoltre che con il nuovo set arriveranno i nuovi Play Booster di Magic, che sostituiranno le buste dell'espansione e le buste per draft.



Il 23 febbraio arriverà Ravnica: Cluedo Edition, una versione standalone di Delitti al Maniero di Karlov giocabile con delle regole che uniscono Magic: The Gathering e l'intramontabile Cluedo. Nel bundle ci saranno terre a tema Cluedo, nuove carte raffiguranti gli investigatori, carte per luoghi, armi del delitto e via dicendo. Il vostro scopo? Semplice: risolvere l'omicidio del Mago della Gilda Boddy... o fare fuori tutti gli altri investigatori!