Magic, Delitti al Maniero Karlov è in ritardo? Il bundle manca il lancio, ma non in Italia

Le prime rivelazioni sul set Magic Delitti al Maniero Karlov risalgono alla metà di gennaio, ma ora la nuova espansione del gioco di carte collezionabili di Wizards of the Coast torna a far parlare di sé. A quanto pare, infatti, alcuni prodotti di Delitti al Maniero Karlov sono in ritardo e mancheranno il lancio dell'espansione.

Stando a quanto riportato da un comunicato stampa di Wizards of the Coast, infatti, il bundle di Delitti al Maniero Karlov non arriverà nei negozi in tempo per gli eventi di prerelease del set, il cui inizio è previsto per il 2 febbraio. Il prodotto dovrebbe invece essere disponibile in tempo per il lancio ufficiale del set, che avverrà una settimana dopo, il 9 febbraio. Fortunatamente, il problema sembra essere limitato agli Stati Uniti d'America e solo a certe location all'interno di questi ultimi.

La possibilità che il bundle di Delitti al Maniero Karlov finisca per costare un patrimonio sembra dunque assottigliarsi, dal momento che le scorte del prodotto verranno distribuite solo con un leggero ritardo "dovuto a ragioni logistiche". Fortunatamente, gli altri prodotti del set arriveranno in tempo per gli eventi di pre-release: i giocatori possono dunque tirare un sospiro di sollievo. A tal riguardo, vi ricordiamo che proprio Delitti al Maniero Karlov sarà il set di introduzione dei Play Booster di Magic: The Gathering, che sostituiranno i Draft Booster e i Set Booster dalla prossima espansione in poi.

Al momento, comunque, sembra che nessun rivenditore italiano abbia comunicato problemi agli ordini di Delitti al Maniero Karlov e del suo bundle di lancio, indicando che il disguido non riguarda il mercato nostrano. Per chi non lo sapesse, il bundle della nuova espansione conterrà ben nove Play Booster del set, una carta foil esclusiva con illustrazione alternativa, 15 Terre Base Foil, 15 Terre Base non-Foil, un segnapunti vita Spindown, una confezione per conservare le carte e due schede di riferimento per il gioco.