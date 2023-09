Magic, doccia gelata per i fan: il set di Assassin's Creed sarà 'mini'

I crossover tra Magic e gli altri universi narrativi della cultura pop hanno fatto registrare un successo senza precedenti. Non stupisce dunque che nel 2024 sia in arrivo il primo set Magic dedicato ad Assassin's Creed. Sfortunatamente, però, le ultime notizie a riguardo non sono delle migliori.

In un post su Blogatog, il Lead Designer di Magic: The Gathering Mark Rosewater ha spiegato che quello di Assassin's Creed sarà "un piccolo set non-drafted". Con queste parole, insomma, il designer ci spiega che quella dedicata all'IP videoludica Ubisoft non sarà un'espansione completa, come invece è stato il set del Signore degli Anelli, Racconti della Terra di Mezzo, ma probabilmente si tratterà di un mini-set con una cardlist di poche decine di carte.



Per il momento, tuttavia, non sappiamo quante carte conterrà il set, né tantomeno di quali carte si tratterà. Wizards of The Coast, infatti, ha solamente condiviso un paio di artwork dell'espansione durante la Gen Con (quando ha anche svelato il futuro di Magic fino al 2026) e ha spiegato che essa verrà rilasciata sul mercato a metà 2024.

Possiamo tuttavia ipotizzare che quello di Assassin's Creed sarà un micro-set simile a Magic: L'Avanzata delle Macchine - L'Indomani, che comprendeva solamente 50 carte, di cui nessuna Comune. Finora, d'altro canto, Wizards of The Coast non ci ha abituati a delle espansioni "tagliate", mentre L'Indomani è uscito intorno alla metà del 2023, occupando lo stesso slot temporale che potrebbe essere dedicato al set di Assassini e Templari il prossimo anno.



Infine, Rosewater ha spiegato che il mini-set sarà una release completamente legale nel formato Modern, esattamente come già avvenuto per Racconti della Terra di Mezzo. Al momento, invece, non sappiamo se l'espansione verrà lanciata anche su MTG: Arena.