Magic: l'espansione Fedeltà di Ravnica è ora disponibile

Wizards of the Coast lancia Fedeltà di Ravnica nei negozi di tutto il mondo. La nuova espansione di Magic The Gathering, disponibile anche su Magic Arena, porta i giocatori in una delle ambientazioni più amate di sempre, la città di Ravnica.

Governata da dieci gilde magiche, ognuna incaricata di supervisionare differenti aspetti della città con la propria visione della vita e una personalità unica, Ravnica è stata l’ambientazione di alcune delle espansioni più amate di Magic: The Gathering, incluso l’ultimo set, uscito lo scorso autunno, Gilde di Ravnica. Le prime cinque gilde sono state introdotte con questa espansione, mentre Fedeltà di Ravnica presenta le ultime: il Senato Azorius, sempre rispettosi della legge, il Culto Rakdos, il selvaggio e nobile Clan Gruul, l’Alleanza Simic e il Sindacato Orzhov.

Molti dei prodotti di Fedeltà di Ravnica contengono codici per sbloccare contenuti extra su Magic The Gathering Arena. I Prerelease Pack consentono di accedere a un evento Draft, mentre i codici all’interno dei Planeswalker Deck sbloccano lo stesso mazzo in game. Inoltre, alcune buste di Fedeltà di Ravnica contengono un codice promozionale per ricevere 3 pacchetti nel videogioco.

Dal 1993, Magic The Gathering è stato il gioco di carte strategico numero uno al mondo, con più di 25 milioni di giocatori in oltre 70 Paesi sparsi in tutto il globo. In questi anni il gioco si è evoluto, ma alla base c’è sempre stato un mix di strategia, ambientazioni fantasy uniche e una storia coinvolgente. Attualmente in Open Beta, il nuovo videogioco Magic The Gathering Arena porta tutta la strategia del leggendario gioco di carte in un ambiente digitale epico e divertente.

Recentemente, Wizards of the Coast ha anche annunciato un nuovo programma esport dedicato a Magic The Gathering per il 2019, con un prize pool di 10 milioni di dollari per digitale e cartaceo. La nuova struttura competitiva è stata progettata per soddisfare un ampio pubblico di giocatori di carte e partirà con il Mythic Championship Invitational da 1 milione di dollari al PAX East a Boston, Stati Uniti, alla fine di marzo.