Magic, fan insorgono contro Wizards of The Coast: questa immagine è stata fatta con l'IA?

Gli artisti si sono mobilitati contro l'IA generativa ormai più di un anno fa, e i loro attacchi a software come DALL-E e Midjourney si fanno più duri di giorno in giorno. A finire nell'occhio del ciclone, oggi, è Wizards of the Coast, l'azienda dietro Magic: The Gathering, accusata di aver usato l'IA generativa per alcune immagini promozionali.

Fortunatamente, non stiamo parlando di artwork delle carte di Magic, che restano invece disegnati da artisti umani provenienti da tutto il mondo. Tuttavia, alcuni fan della gioco di carte collezionabili hanno spiegato su Reddit che Wizards of The Coast avrebbe utilizzato l'IA generativa per alcuni materiali promozionali, iniziando a temere che queste sperimentazioni finiscano per tradursi in illustrazioni generate dall'IA anche per le carte del TCG più longevo del mondo.

Facciamo però ordine: nelle scorse ore, Wizards of the Coast ha lanciato il crossover tra Magic e Tomb Raider, che ha colto di sorpresa il mondo dei collezionisti quanto quello dei giocatori. Come sempre accade, la community si è divisa tra fan e detrattori del mini-set in arrivo su Secret Lair. A questo giro, però, delle critiche pressoché unanimi si sono coagulate attorno al (presunto) uso dell'IA generativa per i materiali di marketing del prodotto crossover.

Come potete vedere dal post riportato in calce a questa notizia, un utente ha scritto sul subreddit ufficiale di Magic The Gathering che "in un tweet poi cancellato, l'account ufficiale di Magic Secret Lair ha utilizzato dell'arte non generata da un essere umano per promuovere il crossover con Lara Croft". Il tweet è effettivamente stato cancellato dall'account di Magic Secret Lair, ma uno screenshot è disponibile in calce a questa notizia come parte del post originale su Reddit.

Fortunatamente, comunque, sembra che Wizards of the Coast abbia riconosciuto l'errore, eliminando il tweet "incriminato" ancora prima che i fan insorgessero contro di esso. In secondo luogo, l'IA sarebbe stata utilizzata solo per lo sfondo dell'immagine, e non per le illustrazioni del mini-set dedicato a Tomb Raider: insomma, sembra che Midjourney, DALL-E e compagnia staranno ben lontani dalle illustrazioni di Magic ancora per un po'.