D&D e Magic ai Game Awards: annunciati Dark Alliance e Magic Legends

Tra le produzioni che si sono presentate per la prima volta al pubblico in occasione dei The Game Awards 2019, troviamo anche due titoli dedicati agli universi di D&D e Magic.

Il mondo del celebre gioco di ruolo si prepara a prendere vita in Dungeons & Dragons Dark Alliance, annunciato ufficialmente con il trailer che trovate in apertura a questa news. Il gioco si presenta con un action RPG in cooperativa, all'interno del quale fino a quattro giocatori potranno fronteggiare iconici mostri dell'universo di D&D. Al momento, non sembrano essere disponibili informazioni in merito a piattaforme supportate e data di pubblicazione.

Il fantasy trova spazio anche in Magic: Legends, un nuovo MMO Action RPG ambientato nell'universo di Magic: The Gathering. Il gioco approderà su multiple piattaforme: PlayStation 4, Xbox One e PC. Direttamente in calce a questa news potete visionare il trailer di annuncio!

In chiusura, ricordiamo che sul palco dei The Game Awards si sono avvicendati un ampio numero di annunci, oltre ovviamente ai giochi vincitori nelle diverse categorie.