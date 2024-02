Magic, grandi novità in arrivo? Wizards presenterà quattro set la prossima settimana

Nelle scorse ore, Wizards of the Coast ha annunciato la data d'uscita di Banditi di Crocevia Tonante, la centesima espansione di Magic: The Gathering. A quanto pare, però, nel corso della prossima settimana Wizards dovrebbe sbottonarsi su ben quattro set di Magic in arrivo nel corso del 2024.

Stando a quanto riporta MTGRocks, infatti, la MagicCon di Chicago sarà l'evento più importante dell'anno per Magic: The Gathering. Un po' come avvenuto alla Gen Con dello scorso anno, infatti, durante la kermesse Wizards of the Coast terrà un panel di preview dei nuovi set in uscita nei prossimi mesi, sbottonandosi sulle novità in arrivo con ciascuno di essi. In totale, le espansioni presenti a Chicago saranno quattro, e le loro anteprime avranno luogo nella serata del 23 febbraio, tra le 20:00 e le 21:00 italiane.

Il primo set ad essere svelato sarà ovviamente Banditi di Crocevia Tonante, in arrivo ad aprile in tutto il mondo. Banditi di Crocevia Tonante è stato annunciato lo scorso anno alla Gen Con, ma da allora dell'espansione non si è più saputo nulla: la MagicCon di Chicago, dunque, dovrebbe essere il momento perfetto per svelare carte, storia e meccaniche di gameplay del set in uscita tra un paio di mesi.

La seconda espansione ad essere presentata il 23 febbraio dovrebbe essere il set Universi Altrove di Assassin's Creed, il cui lancio è previsto entro metà 2024 e di cui al momento possediamo solo un paio di artwork. A differenza di altre espansioni del marchio Universi Altrove, quella dedicata ad Assassin's Creed sarà lanciata come un set standalone, con tanto di Bustine di gioco, bundle speciali e mazzi Commander.

Dovrebbe poi esserci spazio anche per Modern Horizons 3, con il reveal di qualche carta per il set che potrebbe arrivare nel corso dell'estate. L'espansione, comunque, non sembra aver attirato un grande interesse da parte del pubblico, se non altro perché le sue carte non saranno legali in formato Standard, ma solo nei formati Eternal (tra i quali però troviamo anche il popolarissimo Commander) e in Modern.

Infine, l'ultimo set di Magic del 2024 che dovrebbe essere svelato a Chicago è Bloomburrow, in uscita in autunno. Wizards ha già confermato che ci permetterà di dare solo una "piccola, adorabile sbirciatina al set", sul quale probabilmente riceveremo più dettagli nel corso dell'estate: con ogni probabilità, dunque, di Bloomburrow vedremo solo qualche immagine e, al massimo, un paio di carte.