Magic Legends: l'action GDR è in Open Beta su PC, ecco il Cinematic Trailer

Come promesso nei mesi scorsi, gli studi Cryptic e Perfect World Entertainment si premurano di lanciare l'Open Beta di Magic Legends e accompagnano l'apertura dei server dell'action GDR con un suggestivo Cinematic Trailer.

Annunciato ufficialmente nel gennaio del 2020 con un video che suggeriva già la forte vocazione alla Diablo di Magic Legends, l'ultima fatica degli studi Cryptic ci riproietta nella dimensione fantasy di Magic the Gathering per espanderne i confini con un'esperienza tattica e immediata al tempo stesso.

Chi parteciperà all'attuale Open Beta accedendo al titolo entro le prime due settimane dall'inizio di questa importante fase di testing potrà ottenere tutta una serie di ricompense esclusive per la versione finale, come un aspetto speciale per le creature, due potenziamenti a tempo e un costume.

Sin dall'Open Beta è possibile sperimentare il sistema di gameplay elaborato da Cryptic tra combattimenti in tempo reale e una progressione ruolistica mutuata dai card game della serie di Magic. Una volta imboccato il sentiero che condurrà verso i numerosi piani del Multiverso di Magic Legends, spetterà quindi ai giocatori scegliere il percorso da seguire tramite la gestione di un Grimorio digitale con centinaia di modificatori tra abilità, incantesimi, mosse speciali, equipaggiamenti e poteri da richiamare in ciascuna partita.

Chi desidera partecipare all'Open Beta, può farlo da oggi 23 marzo su Epic Games Store e sulla piattaforma di Arc Games. Nelle intenzioni di Perfect World, Magic Legends uscirà nel 2021 anche su PS4 e Xbox One.